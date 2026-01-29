Close Banner Apps JPNN.com
210 Ribu Mitra Pengemudi GoTo Terdaftar Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Kamis, 29 Januari 2026 – 21:17 WIB
210 Ribu Mitra Pengemudi GoTo Terdaftar Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan - JPNN.COM
Ilustrasi Gojek. Foto: Gojek

jpnn.com, JAKARTA - Grup GoTo melalui Gojek meluncurkan program Bakti GoTo untuk Negeri.

Program ini mencakup empat pilar utama, yakni perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Hari Raya (BHR), beasiswa dan bursa kerja, serta Usaha Mitra Swadaya.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo menegaskan kesejahteraan mitra merupakan fondasi pertumbuhan perusahaan.

“Kalau mitra enggak sehat, bisnis enggak bisa tumbuh. Supaya industrinya bisa sehat, kami harus memastikan bahwa mitra-mitra kami mendapatkan pendapatan yang cukup,” ujarnya.

Dia menambahkan, program Bakti GoTo untuk Negeri merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap perlindungan mitra dan keluarganya.

“Program ini adalah komitmen GoTo dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan mitra driver Gojek dan keluarga,” kata Hans.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 210.000 mitra pengemudi GoTo telah terdaftar sebagai peserta.

Koordinator Aksi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai inisiatif yang dijalankan oleh GoTo sejalan dengan mandat konstitusi, di mana dalam UUD 1945, seluruh rakyat Indonesia berhak atas jaminan sosial, dan negara wajib melindunginya.

