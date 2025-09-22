Close Banner Apps JPNN.com
214 Sekolah Ikuti CC Cup XL 2025, Suara Suporter Makin Terdengar, Seru Banget

Senin, 22 September 2025 – 16:27 WIB
Ketua Umum Canisius College Cup XL 2025 (CC Cup XL 2025) Kevan Yusgiantoro bersama Koordinator Media Partner Panitia CC Cup XL 2025 Maestro Benjamin Harvard dan anggota Media Partner Iosse Darman serta Ketua OSIS SMP Kanisius, Cayden James Surijata di Kolese Kanisius, Minggu (21/9/2025) sore. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Canisius College Cup XL 2025 (CC Cup XL 2025) Kevan Yusgiantoro mengatakan pelaksanaan CC Cup XL 2025 yang diikuti 214 sekolah di Jakarta dan sekitarnya makin menarik.

Ketua Umum Canisius College Cup XL 2025 (CC Cup XL 2025) untuk tingkat SMP Yohanes Alexander Tritentyo Putra bersama Koordinator Media Partner Panitia CC Cup XL 2025 Maestro Benjamin Harvard dan anggota Media Partner Iosse Darman serta Ketua OSIS SMP Kanisius, Cayden James Surijata di Kolese Kanisius, Minggu (21/9/2025) sore. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

Sebab, teriakan para suporter makin terdengar dalam memberikan dukungann kepada timnya.

"Kegiatan menarik dan seru yang melibatkan tim dari 214 sekolah," ujar Kevan sapaan akrabnya di Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025) sore.

Menurut Kevan, pertandingan dan perlombaan CC Cup XL 2025 berlangsung sejak Sabtu, 20 hingga 27 September 2025.

Untuk penyelengaraan pada hari Senin – Jumat, 22-26 September 2025 dilaksanakan setelah keluar sekolah.

“Pertandingan dan perlombaan dilanjutkan setelah pulang sekolah sekitar Pukul 13.00 WIB,” ujar Kevan.

Kevan Yusgiantoro mengatakan pelaksanaan CC Cup XL 2025 yang diikuti 214 sekolah di Jakarta dan sekitarnya makin menarik, suara suporter makin terdengar.

