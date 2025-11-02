Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

22 Makam di Bantur Rusak, Polisi Lakukan Penyelidikan  

Minggu, 02 November 2025 – 16:33 WIB
Sebanyak 22 makam di Dusun Bantur Timur, Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang dilaporkan rusak oleh masyarakat. Foto: Humas Polres Malang

jpnn.com, MALANG - Sebanyak 22 makam di Dusun Bantur Timur, Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang dilaporkan rusak oleh masyarakat.

Laporan itu disampaikan ke Polsek Bantur. Petugas langsung menuju lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan saat ini pihaknya telah meminta beberapa keterangan sejumlah saksi untuk memperjelas kronologi kejadian.

“Benar, petugas sudah mendatangi lokasi dan melakukan pendataan terhadap makam yang rusak,” kata Bambang.

Sejumlah barang bukti juga telah dikumpulkan serta mendokumentasikan kondisi 22 makam yang rusak tersebut.

“Kami masih mengumpulkan informasi di lapangan. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengetahui motif dan siapa yang bertanggung jawab atas perusakan ini,” kata Bambang.

Dia menegaskan bahwa Polres Malang berkomitmen menangani kasus tersebut secara serius dan transparan.

“Kami imbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Percayakan penanganan sepenuhnya kepada pihak kepolisian,” tutup Bambang. (mcr23/jpnn)

Polisi selidiki dugaan pengerusakan terhadap 22 makam di Kecamatan Bantur Malang

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ardini Pramitha

