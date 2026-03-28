22 Persen Pemudik Belum Kembali, Kakorlantas Prediksi Lonjakan Arus Balik Sore Ini di Tol Cikampek

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat sebanyak 22 persen kendaraan pemudik belum kembali ke Jakarta hingga masa arus balik Lebaran 2026.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memprediksi sisa volume kendaraan tersebut akan mulai memadati jalur arteri dan tol pada Sabtu sore.

“Dari kalkulasi traffic counting, sampai saat ini kurang lebih hampir sekitar 22 persen. Jadi, kemungkinan hari ini juga agak sore agak bangkitan arus,” katanya di Posko Command Center KM 29 Tol Cikampek Korlantas Polri, Jawa Barat, Sabtu.

Ia juga memprediksi kepadatan kendaraan akan terjadi pada Minggu (29/3) sehingga Korlantas Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way.

Sementara itu, sambung dia, jumlah kendaraan yang belum kembali dari arah Jawa Barat hampir sekitar 33-35 persen pada Jumat (27/3). Guna mengurai kepadatan, tol fungsional pun dimanfaatkan.

“Kami kelola dengan baik dengan menggunakan Japek II Selatan fungsional yang cukup strategis untuk memecah arus yang dari Jawa Barat menuju ke Cikampek. Kami lewatkan dengan Sadang sampai Setu. Ini cukup terkendali,” katanya.

“Termasuk juga kita akan pantau juga dari Trans Sumatera, Bakauheni, Merak sampai Cikupa, Jakarta,” imbuhnya.

Adapun Korlantas Polri telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas one waylokal tahap tiga dari KM 390 Tol Batang-Kendal hingga KM 70 Tol Cikampek Utama guna mengantisipasi kepadatan.(antara/jpnn)