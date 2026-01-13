Close Banner Apps JPNN.com
225 Destinasi Wisata di Aceh Rusak Diterjang Banjir dan Longsor

Selasa, 13 Januari 2026 – 22:43 WIB
Juru Bicara Pos Komando Penanganan Bencana Aceh, Murthalamuddin. Foto: ANTARA/HO-Pos Komando Tanggap Darurat

jpnn.com, BANDA ACEH - Juru Bicara Pos Komando Penanganan Bencana Aceh, Murthalamuddin mengatakan sebanyak 225 destinasi wisata di daerah bencana di Aceh rusak akibat banjir dan longsor melanda daerah itu pada akhir November 2025.

"Kerusakan paling banyak masuk kategori rusak berat dan tersebar di sejumlah daerah yang terdampak langsung banjir dan longsor,” kata Murthalamuddin di Banda Aceh, Selasa.

Ia menyebutkan, dari 225 destinasi wisata yang rusak tersebut terdiri dari sebanyak 198 rusak berat, 18 rusak sedang dan sembilan???? rusak ringan.

Ia merinci 198 destinasi wisata rusak berat, yakni paling banyak tersebar di Kabupaten Gayo Lues sebanyak 65 lokasi, disusul Aceh Tamiang 42, Bireuen 20, Bener Meriah 19, Pidie Jaya 13.

Kemudian, Aceh Singkil 10 destinasi, Aceh Utara 8, Aceh Tengah 8, Aceh Timur 6, Aceh Tenggara 4, serta Langsa, Subulussalam, dan Aceh Barat masing-masing satu lokasi.

Kemudian untuk sembilan destinasi wisata rusak ringan masing-masing tersebar di Kabupaten Aceh Utara dua lokasi, Kota Langsa satu, tiga di Aceh Tengah satu di Subulussalam dan dua Bireuen.

Sementara 18 destinasi wisata rusak sedang tersebar di Aceh Utara, Lhokseumawe , Aceh Tengah, Subulussalam, Nagan Raya, Bener Meriah, dan Bireuen.

Bencana hidrometeorologi juga berdampak pada 162 cagar budaya di Aceh. Murthalamuddin menyebutkan, dari jumlah itu 56 mengalami rusak ringan, 90 rusak sedang, dan 16 rusak berat.

