228 Jalur Bakal Adu Cepat di Tepian Tepian Narosa Kuansing

jpnn.com - Sebanyak 228 jalur dipastikan siap berlaga pada ajang Pacu Jalur Nasional 2025 yang digelar di Tepian Narosa, Kuantan Singingi, Rabu 20 Agustus 2025.

Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya diikuti 225 jalur.

Kepala Dinas Pariwisata Kuantan Singingi Azhar menyebut peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Kabupaten Kuansing. Jalur dari Indragiri Hulu (Inhu) dan bahkan dari Sumatera Barat turut ambil bagian.

“Jumlah peserta pacu jalur yang bertanding sebanyak 228 jalur. Ini lebih banyak dari tahun 2024 yang hanya 225 jalur,” kata Azhar saat ditemui di Tepian Narosa.

Peserta yang paling jauh berasal dari Inhu dan Sumatera Barat.

Event budaya yang digelar setiap tahun ini berlangsung selama lima hari, 20–24 Agustus 2025.

Ribuan penonton diperkirakan akan memadati arena pacu jalur di tepian Sungai Kuantan.

Pacu jalur kali ini juga akan semakin meriah dengan kehadiran sejumlah pejabat negara.