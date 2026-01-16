Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

23 Desa di Kabupaten Kendal Dilanda Banjir

Jumat, 16 Januari 2026 – 20:27 WIB
Banjir yang menggenangi salah satu ruas jalan di Kabupaten Kendal, Jumat. ANTARA/I.C. Senjaya

jpnn.com - KENDAL - Sebanyak 23 desa di tujuh kecamatan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dilanda banjir.

Adapun banjir itu diakibatkan hujan yang mengguyur wilayah tersebut sejak Kamis (15/1) hingga Jumat dini hari.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal mencatat 9.196 jiwa serta sekitar empat ribu rumah terendam banjir dengan ketinggian antara 10 hingga 100 sentimeter tersebut.

Banjir terparah tercatat terjadi di Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu, dengan ketinggian air mencapai 1 meter.

Adapun di Kecamatan Brangsong, banjir diakibatkan oleh tanggul Sungai Waridin yang jebol. Banjir mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kendal sejak Kamis malam.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Kendal Iwan Sulistyo menyebut ketinggian banjir berangsur surat mulai pagi hingga siang hari.

"Di Kecamatan Ngampel, Pegandon, Brangsong, dan Kaliwungu sudah mulai surut, tetapi kami tetap bersiaga," katanya.

Dia mengatakan bahwa petugas gabungan juga melajukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir di Kecamatan Pegandon

Sebanyak 23 desa di tujuh kecamatan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dilanda banjir akibat hujan deras yang mengguyur.

banjir  Kendal  Desa terendam banjir  Jateng 
