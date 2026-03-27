2,3 Juta Kendaraan Kembali ke Jakarta, Arus Balik Lebaran Capai 69 Persen

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat jutaan kendaraan sudah kembali menuju arah Jakarta pada periode arus balik Lebaran 2026.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru hingga Jumat (27/3), sebanyak 2,3 juta kendaraan tercatat telah memasuki wilayah Jakarta.

Hal ini disampaikan Rivan seusai rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Dirut Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, dan Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho di Command Center PJR Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/3).

"Data yang kami miliki sampai pagi tadi, sudah memasuki Jakarta kendaraan sebesar 2,3 juta. Artinya, ini sudah mencapai 69 persen dari total kendaraan yang keluar saat mudik kemarin," kata Rivan.

Meskipun angka 2,3 juta sudah tercapai, Jasa Marga memprediksi puncak arus balik belum benar-benar berakhir. Tren harian menunjukkan fluktuasi yang perlu diwaspadai para pengguna jalan tol.

Dia menjelaskan berdasarkan analisa tim di lapangan, pada tanggal 24 dan 25 Maret lalu, volume kendaraan berada di angka 206 ribu dan 192 ribu unit. Sementara itu, untuk hari ini diprediksi akan ada sekitar 183 ribu kendaraan yang melintas.

Baca Juga: Polri Lakukan One Way Presisi Antisipasi Puncak Arus Balik Lebaran Kedua

"Trennya masih terus berlanjut. Kami memperkirakan volume akan naik lagi menjadi 200 ribu dan puncaknya bisa menembus 250 ribu kendaraan pada hari Minggu besok," ungkapnya.

Dia menjelaskan salah satu titik krusial yang menjadi perhatian serius adalah Kilometer (KM) 66 Tol Jakarta-Cikampek yang merupakan titik temu arus kendaraan dari arah Trans Jawa dan Bandung yang sangat padat.