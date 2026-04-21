2.387 Orang Tewas Akibat Agresi Israel di Lebanon

jpnn.com - BEIRUT - Jumlah korban tewas akibat agresi Israel di Lebanon mencapai ribuan orang.

Menurut Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon di markas Perdana Menteri Grand Serail, Senin (20/4), korban tewas akibat agresi Israel di Lebanon mencapai 2.387 orang.

Selain korban tewas, sebanyak 7.602 orang lainnya terluka.

Dalam laporan hariannya, unit tersebut menambahkan total pengungsi di pusat-pusat penampungan berjumlah 117.421 orang.

Adapun total keluarga pengungsi di pusat tersebut mencapai 30.431 orang.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga melaporkan bahwa sedikitnya 277 anak di Lebanon tewas dan lebih dari 700 lainnya terluka akibat serangan Zionis sejak 2 Maret.

Situasi di lapangan masih rapuh, dan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) terus memantau operasi penembakan dan penghancuran yang dilakukan oleh tentara Israel di berbagai lokasi di Lebanon selatan.

Badan dunia itu menambahkan bahwa intervensi kemanusiaan di Lebanon masih belum mencukupi jika "dibandingkan dengan kebutuhan" di lapangan. (antara/jpnn)