Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

241 PPPK Teken Kontrak Kerja, Rata-Rata Berdurasi 5 Tahun, Besaran Gaji Pokok Bervariasi

Kamis, 18 September 2025 – 01:00 WIB
241 PPPK Teken Kontrak Kerja, Rata-Rata Berdurasi 5 Tahun, Besaran Gaji Pokok Bervariasi - JPNN.COM
Peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Kantor BKPSDM setempat, Rabu (17/9/2025). (ANTARA/HO - Prastyo)

jpnn.com - PONOROGO - Sebanyak 241 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 2 formasi 2024 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kontrak kerja PPPK itu rata-rata berdurasi lima tahun, dengan opsi perpanjangan.

"Hari ini dan besok proses tanda tangan kontrak, rata-rata berdurasi lima tahun dengan opsi perpanjangan," kata Kepala Bidang P3DSI ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Ahmad Zamroni, Rabu (17/9).

Menurut Zamroni, para PPPK tersebut terdiri atas formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.  Zamroni menjelaskan kontrak kerja memuat ketentuan masa tugas, hak dan kewajiban, termasuk gaji pokok sesuai Peraturan Pemerintah.

Baca Juga:

Besaran gaji pokok bervariasi, mulai Rp 1.938.500 untuk lulusan SD, Rp 2.511.500 untuk SMA, Rp 2.858.800 untuk D3, Rp 3.203.600 untuk S1, hingga Rp 3.339.100 untuk jabatan profesi.

"Itu belum termasuk berbagai tunjangan," tegasnya.

Setelah seluruh kontrak ditandatangani, dokumen akan diserahkan kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko untuk pengesahan.

Baca Juga:

"Surat keputusan (SK) pengangkatan kami targetkan terbit paling lambat akhir September sehingga per 1 Oktober para PPPK sudah aktif bekerja," kata Zamroni.

Dia memastikan seluruh peserta yang menandatangani kontrak telah terdaftar dalam basis data tenaga honorer.

Sebanyak 241 PPPK tahap 2 formasi 2024 Kabupaten Ponorogo teken kontrak kerja, ini perincian gaji pokoknya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK tahap 2  Gaji Pokok PPPK  kontrak kerja  honorer  Ponorogo 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp