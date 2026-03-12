242 Rumah Rusak Diterjang Angin Puting Beliung di Cirebon

jpnn.com - CIREBON - Angin puting beliung menerjang Kecamatan Suranenggala dan Kecamatan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (11/3) sore. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon mencatat 242 unit rumah warga mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon Hadi Eko mengatakan bencana cuaca ekstrem tersebut terjadi sekitar pukul 15.20 WIB, saat hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah permukiman warga.

“Dari hasil pendataan sementara hingga pukul 22.35 WIB, tercatat sebanyak 242 unit rumah terdampak dengan tingkat kerusakan bervariasi,” kata Eko saat dikonfirmasi di Cirebon, Rabu (11/3).

Baca Juga: Belasan Rumah di Situbondo Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Menurut dia, peristiwa tersebut bermula ketika wilayah Kecamatan Gunung Jati dan Suranenggala, diliputi awan hitam pekat yang menandakan kondisi cuaca tidak stabil.

Tak lama kemudian, lanjut dia, muncul pusaran angin yang bergerak dari arah selatan menuju utara dan berkembang menjadi angin puting beliung yang menerjang kawasan permukiman warga.

“Bencana tersebut berdampak pada dua kecamatan, yakni Kecamatan Suranenggala dan Kecamatan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.

Baca Juga: Pemkot Semarang Gerak Cepat Bantu Rehab Rumah Rusak Akibat Puting Beliung di Gisikdrono

Dia menuturkan terjangan angin tersebut menyebabkan banyak genteng rumah terlepas dan beterbangan, sehingga merusak bagian atap sejumlah rumah di wilayah terdampak.

Selain merusak rumah warga, kata dia, peristiwa tersebut menyebabkan sekitar 20 pohon tumbang di beberapa titik yang sempat mengganggu akses jalan dan aktivitas masyarakat.