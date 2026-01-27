2.457 Kecelakaan Terjadi di Riau Sepanjang 2025, 560 Orang Meninggal Dunia

jpnn.com, RIAU - Data Direktorat Lalu Lintas Polda Riau mencatat ratusan korban meninggal dunia akibat kecelakaan, dengan salah satu faktor dominan yakni pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau AKBP Galih Apria mengatakan sepanjang 2025, tercatat 2.457 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Riau.

Dari jumlah tersebut, korban meninggal dunia mencapai 560 orang, korban luka berat 1.032 orang, dan luka ringan 2.548 orang. Sementara kerugian materiil ditaksir mencapai Rp28,2 miliar.

Baca Juga: Komisi III Nilai Green Policing Polda Riau Relevan di Tengah Tantangan Lingkungan

Dari total kasus kecelakaan itu, sebanyak 690 kasus melibatkan pengendara roda dua (R2) yang tidak menggunakan helm.

“Dampaknya sangat fatal, dengan rincian 240 orang meninggal dunia, 141 orang luka berat, dan 209 orang luka ringan,” kata AKBP Galih, Selasa (27/1).

Galih menyebut angka tersebut menunjukkan bahwa ketidakpatuhan menggunakan helm masih menjadi penyumbang utama tingginya tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas, khususnya pada pengendara sepeda motor.

Selain info pelanggaran tidak menggunakan helm, data Ditlantas juga mencatat pelanggaran lalu lintas terbanyak lainnya.

Seperti tidak memiliki SIM, tidak mengenakan sabuk keselamatan, serta melanggar batas kecepatan, yang turut berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan.