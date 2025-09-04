Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

247 Siswa Keracunan Makanan Program MBG di Bandarlampung, Pemda: Semua Dapat Pelayanan Kesehatan Gratis

Kamis, 04 September 2025 – 17:18 WIB
247 Siswa Keracunan Makanan Program MBG di Bandarlampung, Pemda: Semua Dapat Pelayanan Kesehatan Gratis - JPNN.COM
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung Muhtadi Arsyad Tumenggung, di Bandarlampung, Kamis (4/9/2025). ANTARA/Dian Hadiyatna

jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Sebanyak 247 siswa di Bandarlampung keracunan massal seusai mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung memastikan semua siswa yang terdampak akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

"Tidak ada biaya pengobatan, kami pastikan semua siswa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung Muhtadi Arsyad Tumenggung, di Bandarlampung, Kamis.

Baca Juga:

Dia mengatakan, bagi siswa yang tidak bisa mengeklaim BPJS Kesehatan, Pemkot Bandarlampung akan mengambil alih pengobatan para siswa yang keracunan MBG.

"Saat ini siswa yang keracunan akibat MBG sebanyak 247 orang dan 12 di antaranya yang dirawat di puskesmas dan rumah sakit sudah kembali ke rumah masing-masing," kata dia.

Dia menyampaikan bahwa kasus keracunan ini menjadi perhatian serius pemerintah kota sehingga pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap penyedia makanan dalam Program MBG, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Baca Juga:

"Memang dapur MBG di Kecamatan Sukabumi ini setelah kami lakukan pengecekan, mulai dari penyimpanan bahan baku, prosesnya, peralatannya, hingga pencucian peralatannya belum memenuhi persyaratan yang diharapkan," kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut dia, Dinas Kesehatan telah memberikan informasi secara lisan kepada pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar hal tersebut harus diperhatikan dengan baik.

Pemerintah Kota Bandarlampung memastikan 247 siswa yang terdampak keracunan makanan dalam Program MBG akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   keracunan MBG  Siswa keracunan MBG  Bandarlampung  pelayanan kesehatan gratis  keracunan makanan MBG  Keracunan Makanan Program MBG 
BERITA KERACUNAN MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp