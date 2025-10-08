25 Musisi Siap Ramaikan All U Can Hear Gigs, Ini Jadwal dan Lokasinya

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses besar dengan penyelenggaraan sebelumnya, festival lintas generasi, All U Can Hear Gigs (AYCHG) kembali hadir dengan semangat baru bertajuk Pop Rock United.

All U Can Hear Gigs (AYCHG) siap digelar di Stadion Pakansari, Bogor pada 6-7 Desember 2025.

Festival tersebut menampilkan lebih dari 25 musisi papan atas Indonesia dalam satu panggung megah yang menyatukan energi musik pop dan rock dari era keemasan hingga masa kini.

Hadir dengan konsep yang lebih besar, kolaborasi lebih luas, dan pengalaman audio-visual yang lebih megah, All U Can Hear Gigs menghadirkan musisi legendaris dan bintang muda dalam satu perayaan pop-rock terbesar di Indonesia.

Acara digagas oleh Ferdi Tahier melalui All U Can Production, berkolaborasi dengan TipTip sebagai co-promotor dan mitra resmi penjualan tiket.

Kolaborasi tersebut memadukan kekuatan kreatif produksi musik dan inovasi layanan hiburan digital, menjadikan All U Can Hear Gigs lebih dari sekadar konser, melainkan ajang kolaborasi dan nostalgia yang memanjakan penikmat musik lintas generasi.

"Kami ingin menghadirkan festival yang menyatukan semangat musik pop dan rock dari berbagai era. All U Can Hear Gigs bukan hanya tentang panggung besar, tetapi tentang kenangan, energi, dan kolaborasi yang menghubungkan generasi,” ungkap Ferdi Tahier, Pemilik IP All U Can Hear.

Lebih dari 25 musisi dan band ternama akan tampil dalam line-up spektakuler, di antaranya /rif, Element, Edane, Pas, Anji, Juliet Project, Fearless, Roxx, Funky Kopral, Kotak, Base Jam, Sandycane, J-Rocks, Bunga, The Fly, Rudy ex-Caffeine, Martian, Tipe-X, Band Om-Om, Alika, Rocker Kasarunk, 3 Tahier, Gugun Blues Shelter, Efah Aaralyn dan Kolintang Indonesia.