25 Orang Tewas Akibat Bentrokan Berdarah di Penjara Sri Lanka

jpnn.com - ISTANBUL - Bentrokan berdarah terjadi di sebuah penjara di Sri Lanka pada Minggu (5/7).

Sekurangnya 25 orang termasuk tahanan dan personel keamanan tewas di sebuah penjara di Sri Lanka akibat bentrok berdarah yang pada Senin telah memasuki hari kedua itu.

Ada Derana melaporkan bahwa korban tewas tersebut terdiri dari 20 tahanan dan lima personel penjara.

Sementara itu, lebih dari 100 orang dilaporkan terluka dalam bentrokan yang sama. Korban luka dalam insiden bentrokan tersebut telah dievakuasi ke fasilitas kesehatan setempat.

Otoritas setempat mengerahkan personel militer untuk mengendalikan situasi di saat personel kepolisian "melepaskan tembakan untuk mengendalikan bentrokan antara tahanan dan petugas penjara" setelah "bentrokan baru terjadi" di Penjara Negombo, demikian laporan News Wire.

Laporan itu menambahkan bahwa bentrokan baru di penjara yang terletak di pesisir barat Sri Lanka tersebut terjadi menyusul "konfrontasi antara tahanan dan otoritas penjara".

Adapun pada Minggu (5/7), bentrokan terjadi antara "tahanan pra-sidang dan terpidana yang menyebabkan tewasnya dua tahanan dan 38 lainnya cedera," menurut laporan tersebut.

Dengan penguatan penjagaan keamanan, otoritas penjara melangsungkan penyelidikan untuk mengetahui penyebab bentrokan berdarah di penjara yang kini menampung 2.417 tahanan tersebut. (antara/jpnn)