25 Petani Raih Penghargaan Master Panen 2025

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 25 petani dari berbagai wilayah di Indonesia menerima penghargaan Master Panen 2025, dalam memperingati Hari Pangan Sedunia.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para petani yang berhasil membuktikan bahwa kemajuan pertanian dapat dicapai melalui penerapan teknologi modern, penggunaan benih hibrida unggul, serta semangat berbagi dan gotong royong dalam membangun komunitas tani yang lebih kuat.

Dari timur hingga barat Nusantara, kisah inspiratif para penerima penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan kolaborasi mampu mengubah wajah pertanian Indonesia.

Baca Juga: EWINDO Dukung Produktivitas Petani Lewat Pembangunan Jalan Usaha Tani

Di ujung timur Indonesia, tepatnya di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Zulkifli atau Daeng Kifli, menjadi bukti bahwa keberhasilannya dalam budidaya dapat mendorong 25 petani muda lainnya untuk ikut bertani.

Penghargaan Master Panen “Makmur Lebih – Berdampak Lebih” merupakan bentuk apresiasi PT East West Seed Indonesia (Ewindo) terhadap para petani inspiratif yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengembangkan budidaya sayuran yang produktif dan komitmen membagikan ilmu serta pengalamannya kepada petani lain.

Tahun ini, total 25 petani dari berbagai daerah di Indonesia menerima penghargaan tersebut.

Baca Juga: DITERAPI by Dr Imelda Hadir di Jakarta Timur

Para penerima penghargaan tidak hanya berhasil meningkatkan hasil panen dan pendapatan, tetapi juga berperan aktif sebagai mentor dan penggerak komunitas tani.

Mereka berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun sistem pertanian yang lebih tangguh dan saling mendukung.