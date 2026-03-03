Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

25 PPPK Tidak Mendapatkan Perpanjangan Kontrak, 4 Jenis Penyebabnya

Selasa, 03 Maret 2026 – 05:20 WIB
Perpanjangan kontrak kerja PPPK. Ilustrasi. Foto: ANTARA

jpnn.com - SERDANG BEDAGAI – Sebanyak 2.157 PPPK formasi 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, mendapatkan perpanjangan kontrak kerja selama 2 tahun.

Sementara itu, 25 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah tersebut tidak diperpanjang kontraknya karena berbagai alasan.

Disebutkan 4 jenis penyebab PPPK tidak mendapatkan perpanjangan kontrak kerja, yakni:

1. Masuk usia pensiun

2. Yang bersangkutan mengundurkan diri

3. Tidak mencapai target kinerja

4. Terkait masalah kedisiplinan.

Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya di hadapan ribuan peserta apel pagi di Seirampah, Senin (2/3) menyampaikan pesan tegas terkait integritas, disiplin, serta komitmen dalam melaksanakan pelayanan publik.

Ribuan PPPK formasi 2021 di daerah ini mendapatkan perpanjangan kontrak kerja selama 2 tahun.

