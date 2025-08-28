Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

25 Tahun Berkarya, Mocca Hadirkan Pengalaman Live Session di Layar Lebar

Kamis, 28 Agustus 2025 – 07:17 WIB
25 Tahun Berkarya, Mocca Hadirkan Pengalaman Live Session di Layar Lebar - JPNN.COM
Grup musik Mocca dan tim produksi Live Session - Life in Bloom saat konferensi pers di CGV Grand Indonesia, Jakarta pada Rabu (27/8). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Bandung, Mocca seperti tidak pernah kehabisan ide selama 25 tahun eksistensi. Karya demi karya, hingga beberapa gebrakan terus dihadirkan.

Terbaru, Mocca siap menyuguhkan film bertajuk Live Session - Life in Bloom, masih dalam rangka perayaan 25 tahun.

Mini album atau EP Life in Bloom memaknai perjalanan Mocca yang benar-benar hadir menemani pendengar dengan menyajikan berbagai pengalaman dalam menikmati musiknya.

Baca Juga:

Setelah merilis dalam format digital, Mocca kini mempersembahkan EP Live in Bloom (2025) dalam format mix media di layar lebar.

Diproduksi oleh Pancaran Sinema, sebuah rumah produksi kreatif, semesta Mocca yang baru ditampilkan. Enam lagu yang dimainkan secara live menyertai Live Session - Life in Bloom.

Penonton bisa nikmati dengan audio visual yang begitu berkesan dari penampilan band beranggotakan Arina Ephipania (vokal, flute), Riko Prayitno (gitar), Toma Pratama (bass), dan Indra Massad (drum) itu.

Baca Juga:

Live Session Live in Bloom dari Mocca terealisasi atas dedikasi beberapa pihak yang ingin menghasilkan pengalaman berkesan yang baru pada karya musik dan film lewat mix media.

Selain membawakan tiga lagu di EP Live in Bloom seperti Just Say Yes, Menua Bersama, dan Be My Be, Mocca juga menghadirkan beberapa lagu lama seperti Brand New Day,
Secret Admirer, dan On The Night Light This.

Terbaru, Mocca siap menyuguhkan film bertajuk Live Session - Life in Bloom, masih dalam rangka perayaan 25 tahun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mocca  band Mocca  Mocca Band  Album Mocca  Life In Bloom  CGV 
BERITA MOCCA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp