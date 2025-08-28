25 Tahun Berkarya, Mocca Hadirkan Pengalaman Live Session di Layar Lebar

Kamis, 28 Agustus 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Bandung, Mocca seperti tidak pernah kehabisan ide selama 25 tahun eksistensi. Karya demi karya, hingga beberapa gebrakan terus dihadirkan.

Terbaru, Mocca siap menyuguhkan film bertajuk Live Session - Life in Bloom, masih dalam rangka perayaan 25 tahun.

Mini album atau EP Life in Bloom memaknai perjalanan Mocca yang benar-benar hadir menemani pendengar dengan menyajikan berbagai pengalaman dalam menikmati musiknya.

Setelah merilis dalam format digital, Mocca kini mempersembahkan EP Live in Bloom (2025) dalam format mix media di layar lebar.

Diproduksi oleh Pancaran Sinema, sebuah rumah produksi kreatif, semesta Mocca yang baru ditampilkan. Enam lagu yang dimainkan secara live menyertai Live Session - Life in Bloom.

Penonton bisa nikmati dengan audio visual yang begitu berkesan dari penampilan band beranggotakan Arina Ephipania (vokal, flute), Riko Prayitno (gitar), Toma Pratama (bass), dan Indra Massad (drum) itu.

Live Session Live in Bloom dari Mocca terealisasi atas dedikasi beberapa pihak yang ingin menghasilkan pengalaman berkesan yang baru pada karya musik dan film lewat mix media.

Selain membawakan tiga lagu di EP Live in Bloom seperti Just Say Yes, Menua Bersama, dan Be My Be, Mocca juga menghadirkan beberapa lagu lama seperti Brand New Day,

Secret Admirer, dan On The Night Light This.