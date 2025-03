25 Tahun Eksis di Industri, Deretan Merek Ini Raih Golden Brand of The Year 2025

jpnn.com, JAKARTA - Media Infobrand.id kembali menggandeng Tras N Co Indonesia untuk menghadirkan penghargaan Golden Brand of The Year 2025.

Penghargaan ini dianugerahkan kepada merek-merek yang telah berhasil mempertahankan eksistensinya di Indonesia selama 25 tahun atau lebih.

CEO Infobrand.id Susilowati Ningsih dalam sambutannya menyampaikan beberapa merek menunjukkan ketangguhan luar biasa di tengah persaingan bisnis yang ketat dan perubahan pasar yang dinamis.

Keberhasilan para merek ini dinilai menjadi simbol kesuksesan sebuah merek yang tetap eksis di lintas generasi dan relevan meskipun dunia terus berubah.

Tidak hanya mampu beradaptasi dan meningkatkan kualitas, tetapi juga memiliki peran besar dalam memberikan dampak positif pada masyarakat di Indonesia.

“Mereka mampu bertahan di era yang terus berubah dengan menghadirkan inovasi yang menjawab kebutuhan konsumen modern tanpa melupakan akar dari nilai-nilai yang menjadi pondasi keberhasilan mereka,” kata Susilowati Ningsih saat penganugerahan penghargaan di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta, baru-baru ini.

Di sisi lain, Tri Raharjo selaku CEO Tras N Co Indonesia & Chairman Indonesia Brand Community (IBC) mengungkapkan dalam Indeks Riset Golden Brand Of The Year 2025, tercatat banyak perusahaan yang tetap eksis dalam dinamika bisnis yang cepat berubah.

Riset ini mengacu pada tiga aspek penilaian: Brand Existence Aspect, Brand Impact Aspect, dan Business Innovation Aspect.