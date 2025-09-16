2.500 Mahasiswa Baru Universitas Sunan Gresik Ikuti PKKMB

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 2.500-an mahasiswa baru Universitas Sunan Gresik (USG) mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) perdana di Kampus A USG, Sidayu, Gresik, Selasa (16/9/2025).

Jumlah itu merupakan hasil seleksi ketat dari total sekitar 3.500 calon mahasiswa yang mendaftar.

Rektor Universitas Sunan Gresik Dr Abdul Muhith S.Kep.Ns, M.Tr.Kep, mengaku bersyukur sekaligus kagum atas antusias mahasiswa baru yang luar biasa dalam mengikuti PKKMB di hari pertama.

”Sekitar 2.500 mahasiswa baru ini berasal dari berbagai daerah, mulai Aceh, Sumatera, Sulawesi, NTT, hingga Papua dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. Penyebaran asal daerah mahasiswa USG sangat merata, ini di luar dugaan kami,” ujarnya.

Muhith menyampaikan hormat dan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang tinggi sehingga mau menitipkan putra putrrinya untuk menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Sunan Gresik.

”Ini amanah besar yang kami emban, tentu kami akan terus jaga dan perjuangkan sampai lulus dan nantinya bisa mempunyai skill dan pengetahuan yang luas sehingga bisa menjadi agen perubahan bangsa yang unggul,” tuturnya.

Hadir dalam PKKMB tersebut artis sekaligus anggota Komisi IX DPR RI Arzetti Bilbina dan anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi.

Hadir pula seluruh jajaran Rektorat USG, yakni Wakil Rektor I Sri Kurnia Abdi Pradana M.PSDM, Wakil Rektor II Dra Hj Chalimatus Sa’diyah MA, Wakil Rektor III Abdul Rochim, S.Sos, M.I.Kom; dan Wakil Rektor VI Muhammad Muslih Muandar, SPd., ME; Ketua Yayasan Sekolah Al-qur’an Sunanul Muhtadin Gus Mahbub Aufar, dan Pengasuh Pondoik Pesantren Sunanul Muhtadin KH Sunan Hamli.