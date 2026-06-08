2.500 Pengungsi Palestina di Mesir Terima Daging Kurban dari Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan paket daging kurban kepada sekitar 2.500 pengungsi Palestina yang berada di Kairo, Mesir, sebagai bagian dari program kemanusiaan pada momentum Iduladha 1447 Hijriah.

Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat Indonesia untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi Palestina yang terdampak konflik.

Menurut Sodik, bantuan tersebut menjadi salah satu upaya Baznas dalam memperluas manfaat dana zakat, infak, sedekah, dan kurban hingga menjangkau masyarakat yang membutuhkan di berbagai negara.

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Dia menegaskan, program kemanusiaan internasional itu juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung warga Palestina yang saat ini menghadapi berbagai keterbatasan akibat situasi kemanusiaan yang berkepanjangan.

“Program distribusi daging kurban ini merupakan wujud kepedulian masyarakat Indonesia untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi Palestina di Mesir,” kata Sodik dalam keterangan tertulis, Minggu (7/6).

Sodik berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para pengungsi sekaligus mempererat hubungan persaudaraan antara masyarakat Indonesia dan Palestina.

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“Kami berharap bantuan ini tidak hanya membawa berkah bagi para pengungsi Palestina, tetapi juga menjadi ladang pahala yang terus mengalir bagi para pekurban di tanah air,” ujarnya.

Penyaluran paket daging kurban sebelumnya dilaksanakan di Aula Ridwan, Masjid As-Salam, Ahmed El-Zomor, Nasr City, Kairo, Mesir, pada Senin (1/6). Kegiatan itu turut dihadiri Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Kuncoro Giri Waseso.