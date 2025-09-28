26 Klub Bertarung di Liga 4 Piala Bandung Utama, Siap Berebut Tiket ke Jabar

jpnn.com, BANDUNG - Kompetisi sepak bola amatir Liga 4 Piala Bandung Utama 2025 siap bergulir di Kota Bandung, dimulai pada 28 September sampai 18 Oktober 2025.

Sebanyak 26 klub amatir Perkumpulan Sepak bola (Ps) anggota PSSI Kota Bandung dan klub Liga 4 asal Kota Bandung tampil untuk meraih tiket ke tingkat Jawa Barat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan secara resmi membuka kompetisi Liga 4 Piala Bandung Utama di Stadion Sidolig, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung,

Wali Kota Farhan mengatakan, kompetisi amatir ini merupakan bentuk pembinaan dan pendidikan bibit-bibit pesepakbola yang diharapkan bisa membela klub profesional Persib Bandung hingga Timnas Indonesia.

“Liga 4 Piala Bandung Utama ini merupakan salah satu bentuk pembinaan paling dasar yang dilakukan askot PSSI Bandung, kami ingin menunjukkan bahwa klub-klub sepak bola di Kota Bandung ini adalah klub-klub sepak bola yang sudah punya akar lama di sini, dan membina anak-anak untuk menjadi bibit terbaik untuk Persib,” kata Muhammad Farhan ditemui usai peresmian acara, Minggu (28/9/2025).

Menurut Farhan, nantinya dari 26 klub amatir yang bertanding, diambil juara yang akan tampil di tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Liga 4 ini nanti kami harapkan terjadi juga di beberapa kota lain seperti yang sudah terjadi di Depok, nah nanti para tim terbaik di setiap kota kabupaten saya harapkan oleh provinsi bisa diambil untuk dibikin Liga 4 provinsi,” jelasnya.

Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan pun mengamini harapan dari Farhan.