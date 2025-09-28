Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

26 Orang Tewas Akibat Badai Bualoi di Filipina

Minggu, 28 September 2025 – 21:00 WIB
26 Orang Tewas Akibat Badai Bualoi di Filipina - JPNN.COM
Tentara Filipina (OCD) memindahkan penduduk yang menjadi korban empasan badai tropis berat Bualoi di Provinsi Samar, Filipina, Jumat (26/9/2025). ANTARA/Xinhua/HO-Handout Office of Civil Defense (OCD)/aa. (Handout Office of Civil Defense (OCD) via Xinhua)

jpnn.com -  ISTANBUL - Philippine News Agency pada Minggu (28/9) melaporkan sebanyak 26 orang tewas, 14 masih hilang, dan 33 lainnya luka-luka akibat Badai Tropis Bualoi di Filipina.

Dewan Nasional Penanggulangan Risiko Bencana menyatakan bahwa 738.714 keluarga atau 2.797.706 jiwa terdampak hujan lebat, banjir, dan longsor yang disebabkan oleh siklon tropis yang oleh warga setempat dikenal sebagai Opong, Nando, dan Mirasol ini.

Dewan mencatat bahwa 46.611 keluarga (163.317 jiwa) kini berada di 2.680 pusat evakuasi.

Sementara, 31.448 keluarga (118.957 orang) menerima bantuan di luar pusat tersebut.

Wilayah Cagayan Valley melaporkan delapan warganya tewas, Bicol sembilan orang, Cordillera Administrative Region empat orang, Luzon Tengah dan Visayas Tengah masing-masing dua orang, serta Visayas Timur satu orang.

Cuaca ekstrem merusak 8.916 rumah.

Pemerintah telah menyalurkan bantuan tunai kepada 149.675 keluarga melalui lembaga nasional dan pemerintah daerah.

Pada Jumat, Bualoi membawa hujan lebat dan angin kencang ke wilayah tengah Filipina dan Luzon selatan.

Badai Bualoi di Filipina menewaskan 26 orang. Sebanyak 14 orang lainnya masih hilang.

Sumber ANTARA

TAGS   badai bualoi  Tewas  Filipina  Bencana Alam 

