Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

26 Tahun PNM Venture Capital, Tumbuh Positif di Tengah Ekonomi Lesu

Senin, 27 Oktober 2025 – 21:01 WIB
26 Tahun PNM Venture Capital, Tumbuh Positif di Tengah Ekonomi Lesu - JPNN.COM
PT PNM Venture Capital (PNMVC), lembaga pembiayaan berbasis modal ventura. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT PNM Venture Capital (PNMVC), lembaga pembiayaan berbasis modal ventura menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Hingga kuartal III 2025, PNMVC berhasil mencatatkan pendapatan Rp 5,45 triliun dengan laba bersih Rp 91,26 miliar tumbuh 72,6% dibanding tahun lalu, yang bahkan melampaui target 101,1%.

Direktur Utama PNMVC Rahfie Syaefulshaaf mengatakan capaian ini kontras dengan kondisi ekonomi yang lesu, seolah menegaskan bahwa kerja keras dan strategi yang disiplin masih relevan di tengah badai.

Baca Juga:

Hal ini membuktikan bahwa daya tahan dan strategi jangka panjang lebih penting daripada sekadar tren jangka pendek.

Sejak berdiri lebih dari dua dekade, PNMVC telah menjadi bagian dari banyak perjalanan bisnis pengusaha di Indonesia.

Dari usaha mikro dan menengah yang sedang bertumbuh, hingga startup dengan ide-ide segar banyak yang mendapat suntikan awal.

Baca Juga:

“Perjalanan 26 tahun PNM Venture Capital adalah bukti komitmen kami menumbuhkan ekosistem bisnis yang berdaya saing melalui investasi dan pembiayaan yang bertanggung jawab. Kami bersyukur, di tengah tantangan ekonomi global, PNMVC tetap tumbuh dengan profitabilitas yang sehat dan risiko yang terjaga,” ujar Rahfie.

Menurutnya, ulang tahun ke-26 ini menjadi momentum untuk memperkuat arah baru yaitu transformasi digital dan tata kelola berbasis teknologi.

PNMVC juga memperluas sinergi dengan entitas lain di PNM Group, sambil memperkuat pembiayaan untuk sektor-sektor produktif yang mendukung keberlanjutan ekonomi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNM  PT PNM  PNM Venture Capital  PNM Group 
BERITA PNM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp