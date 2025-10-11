26 Tahun YCAB Foundation: Merayakan Pencapaian, Menatap Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) Foundation, organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan generasi muda dan keluarga prasejahtera melalui pendidikan dan inklusi keuangan, merayakan 26 tahun perjalanannya melalui acara bertajuk The Next 25, A Night of Celebration.

Acara ini menjadi penanda tonggak penting perjalanan YCAB dalam menghadirkan dampak sosial berkelanjutan sekaligus memperkenalkan visi 25 tahun ke depan untuk memperluas jangkauan dan memperdalam dampak bagi masyarakat Indonesia.

Sejak berdiri pada tahun 1999, YCAB Foundation konsisten menjalankan misi memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Melalui akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera serta program pemberdayaan ekonomi bagi orang tua, YCAB telah menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

Hingga saat ini, YCAB telah memberikan dampak bagi lebih dari 5 juta penerima manfaat, memobilisasi lebih dari Rp 1,8 triliun dana sosial, serta mendampingi lebih dari 218.000 perempuan pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan keluarga.

Capaian selama dua setengah dekade ini menjadi fondasi bagi YCAB Foundation untuk melangkah ke babak baru melalui inisiatif The Next 25.

Program ini menandai komitmen YCAB untuk memperkuat inovasi sosial, memperluas kolaborasi lintas sektor serta memastikan dampak yang lebih berkelanjutan bagi generasi muda dan keluarga prasejahtera di Indonesia.

“Selama 26 tahun YCAB telah hadir untuk melayani, dan kami akan terus ada — untuk melayani lebih baik dan lebih bermakna. Ke depan, kami terus melahirkan inovasi agar pendampingan yang kami lakukan dapat berkelanjutan, sehingga semakin banyak keluarga yang dapat keluar dari lingkaran kemiskinan," ujar Founder & CEO YCAB Foundation Veronica Colondam.