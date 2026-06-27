26 Tim Lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026, 11 Angkat Koper

Sabtu, 27 Juni 2026 – 12:05 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Persaingan fase grup Piala Dunia 2026 kian mengerucut.

Hingga Sabtu (27/6/2026) pagi WIB, 26 tim sukses mengamankan tempat di babak 32 besar.

Sementara itu, 11 tim dipastikan tersingkir dan harus mengakhiri perjalanan lebih cepat.

Prancis menjadi salah satu tim yang tampil paling meyakinkan setelah membungkam Norwegia dengan skor 4-1, sekaligus mengunci posisi juara Grup I. Meski kalah, Norwegia tetap berhak melaju ke fase gugur.

Di Grup H, Spanyol juga mengamankan tiket seusai menundukkan Uruguay 1-0.

Kekalahan tersebut membuat Uruguay gagal melanjutkan kiprahnya di Piala Dunia 2026.

Cape Verde turut mencatat sejarah dengan memastikan langkah ke babak 32 besar setelah bermain imbang tanpa gol melawan Arab Saudi.

Sebaliknya, hasil itu menjadi akhir perjalanan wakil Asia tersebut di fase grup.