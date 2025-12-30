Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

2.617 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Layani Demo Buruh di Monas

Selasa, 30 Desember 2025 – 08:45 WIB
2.617 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Layani Demo Buruh di Monas - JPNN.COM
Sejumlah anggota Polri mengikuti apel pengamanan unjuk rasa di Jakarta, Senin (29/12/2025). ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakpus.

jpnn.com - JAKARTA - Massa buruh dari Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) Jawa Barat beserta sejumlah elemen massa lainnya akan menggelar demonstrasi di Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Untuk melayani unjuk rasa itu, Kepolisian Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 2.617 personel gabungan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan pengerahan personel dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib.

Baca Juga:

"Kami menurunkan 2.617 personel gabungan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar berjalan aman, tertib, dan kondusif," kata Kombes Susatyo di Jakarta, Selasa (30/12).

Dia menyatakan bahwa kehadiran aparat kepolisian di lapangan bertujuan menjamin hak demokrasi masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan bersama.

"Seluruh personel tidak dibekali senjata api dan mengedepankan pendekatan humanis serta profesional," ungkap perwira menengah Polri, itu.

Baca Juga:

Lebih lanjut dia pun meminta orator agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak memprovokasi massa lainnya, karena penyampaian pendapat yang santun akan menciptakan suasana yang kondusif bagi semua pihak.

“Kami mengajak seluruh peserta aksi dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban. Sampaikan aspirasi dengan damai, karena keamanan dan kenyamanan adalah tanggung jawab kita bersama," imbau Susatyo.

Polisi mengerahkan 2.617 personel gabungan untuk melayani demo buruh di Monas hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Demo Buruh  Polisi  demo buruh di monas  Polres Metro Jakpus  Unjuk Rasa 
BERITA DEMO BURUH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp