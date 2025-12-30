2.617 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Layani Demo Buruh di Monas

jpnn.com - JAKARTA - Massa buruh dari Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) Jawa Barat beserta sejumlah elemen massa lainnya akan menggelar demonstrasi di Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Untuk melayani unjuk rasa itu, Kepolisian Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 2.617 personel gabungan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan pengerahan personel dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib.

"Kami menurunkan 2.617 personel gabungan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar berjalan aman, tertib, dan kondusif," kata Kombes Susatyo di Jakarta, Selasa (30/12).

Dia menyatakan bahwa kehadiran aparat kepolisian di lapangan bertujuan menjamin hak demokrasi masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan bersama.

"Seluruh personel tidak dibekali senjata api dan mengedepankan pendekatan humanis serta profesional," ungkap perwira menengah Polri, itu.

Lebih lanjut dia pun meminta orator agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak memprovokasi massa lainnya, karena penyampaian pendapat yang santun akan menciptakan suasana yang kondusif bagi semua pihak.

“Kami mengajak seluruh peserta aksi dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban. Sampaikan aspirasi dengan damai, karena keamanan dan kenyamanan adalah tanggung jawab kita bersama," imbau Susatyo.