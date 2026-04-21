27,6% Perempuan Insecure soal Gigi, usmile Hadirkan Solusi Ini

jpnn.com, JAKARTA - Rasa tidak percaya diri terhadap penampilan gigi masih menjadi persoalan bagi banyak perempuan Indonesia.

Laporan ZAP Beauty Index 2023 yang digarap ZAP Clinic bersama MarkPlus Inc. mencatat sebanyak 27,6% dari 9.010 responden perempuan lintas generasi mengaku insecure terhadap tampilan gigi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan estetika gigi menjadi bagian penting dari kepercayaan diri perempuan, terutama di tengah gaya hidup urban yang identik dengan konsumsi kopi dan teh.

Kebiasaan ini sering memicu noda kekuningan pada gigi yang pada akhirnya memengaruhi kualitas senyum.

Melihat fenomena tersebut, usmile menghadirkan inovasi baru di pasar perawatan gigi Indonesia melalui usmile Optical White, yang diklaim sebagai pasta gigi glitter ungu pertama di Indonesia.

"Produk ini dirancang untuk menetralkan noda kuning pada gigi dan memberikan efek visual gigi lebih cerah sejak penggunaan pertama," kata Country Manager usmile Indonesia & Malaysia, Michelle, Selasa (21/4).

Peluncuran produk ini sekaligus dirangkai dengan kampanye bertema 'Glitter Up Your Smile' dalam rangka memperingati Hari Kartini.

Kampanye tersebut mengangkat pesan pemberdayaan perempuan agar berani tampil percaya diri melalui senyum yang cerah.