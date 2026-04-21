Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

27,6% Perempuan Insecure soal Gigi, usmile Hadirkan Solusi Ini

Selasa, 21 April 2026 – 14:34 WIB
27,6% perempuan Indonesia insecure soal gigi, usmile meluncurkan pasta gigi glitter ungu. Foto Dok. usmile

jpnn.com, JAKARTA - Rasa tidak percaya diri terhadap penampilan gigi masih menjadi persoalan bagi banyak perempuan Indonesia.

Laporan ZAP Beauty Index 2023 yang digarap ZAP Clinic bersama MarkPlus Inc. mencatat sebanyak 27,6% dari 9.010 responden perempuan lintas generasi mengaku insecure terhadap tampilan gigi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan estetika gigi menjadi bagian penting dari kepercayaan diri perempuan, terutama di tengah gaya hidup urban yang identik dengan konsumsi kopi dan teh.

Kebiasaan ini sering memicu noda kekuningan pada gigi yang pada akhirnya memengaruhi kualitas senyum.

Melihat fenomena tersebut, usmile menghadirkan inovasi baru di pasar perawatan gigi Indonesia melalui usmile Optical White, yang diklaim sebagai pasta gigi glitter ungu pertama di Indonesia.

"Produk ini dirancang untuk menetralkan noda kuning pada gigi dan memberikan efek visual gigi lebih cerah sejak penggunaan pertama," kata Country Manager usmile Indonesia & Malaysia, Michelle, Selasa (21/4).

Peluncuran produk ini sekaligus dirangkai dengan kampanye bertema 'Glitter Up Your Smile' dalam rangka memperingati Hari Kartini.

Kampanye tersebut mengangkat pesan pemberdayaan perempuan agar berani tampil percaya diri melalui senyum yang cerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gigi  Usmile  Kesehatan Gigi  pasta gigi 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp