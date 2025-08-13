Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

276 Ribu Tiket Kereta Terjual pada Momen Libur Panjang HUT RI

Rabu, 13 Agustus 2025 – 19:35 WIB
276 Ribu Tiket Kereta Terjual pada Momen Libur Panjang HUT RI - JPNN.COM
Warga membeli tiket kereta api. Ilustrasi. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penjualan 276.172 tiket hingga Rabu (13/8) pukul 11.30 WIB, atau 42,55 persen dari total 649.108 tempat duduk yang tersedia untuk periode libur panjang HUT ke-80 Republik Indonesia, 15–18 Agustus 2025.

“Setiap tiket yang terjual menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menjangkau keluarga, sahabat, maupun destinasi wisata favoritnya dengan lebih mudah,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.

Berdasar data sementara, jumlah tiket terjual per tanggal keberangkatan adalah 81.862 tiket (15/8), 64.785 tiket (16/8), 63.118 tiket (17/8), dan 66.407 tiket (18/8).

Baca Juga:

KAI memastikan masih banyak pilihan tiket tersedia bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan momen libur panjang untuk bepergian dengan aman, nyaman, dan terjangkau.

Anne menambahkan meningkatnya pergerakan penumpang juga diharapkan memberi dampak positif pada sektor pariwisata dan perekonomian lokal.

“Dengan harga yang lebih terjangkau dan konektivitas yang tersedia, perjalanan kereta api di momen kemerdekaan ini diharapkan menjadi penggerak aktivitas ekonomi sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat,” ujar dia.

Baca Juga:

Selain itu, KAI juga memberikan Promo Merdeka di mana pelanggan cukup membayar 80 persen dari harga tiket untuk keberangkatan khusus pada 17 Agustus 2025.

Anne mengatakan, Promo Merdeka berlaku untuk pembelian tiket 12–17 Agustus 2025 di aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI.

KAI mencatat 276 ribu lebih tiket kereta api terjual pada momen libur panjang HUT RI.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   HUT Kemerdekaan RI  Tiket Kereta Api  KAI  Libur Panjang 
BERITA HUT KEMERDEKAAN RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp