28 Perusahaan Raih Indonesia Excellence GCG Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi sukses menggelar The 5th Indonesia Excellence Good Corporate Governance (GCG) Awards 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.

Mengusung tema Building Trust through Future-Ready Governance, ajang ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang berhasil menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) sekaligus mendorong penguatan daya saing nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

CEO sekaligus Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan mengatakan di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks, GCG telah berkembang dari sekadar kewajiban kepatuhan menjadi faktor strategis dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Menurutnya, proses penilaian tahun ini dilakukan secara lebih komprehensif dan ketat.

Dari 260 perusahaan yang dievaluasi, hanya 202 perusahaan atau 78% yang berhasil memenuhi standar penilaian.

Sebanyak 28 perusahaan menerima penghargaan pada ajang Indonesia Excellence Good Corporate Governance (GCG) Awards 2026.

"GCG bukan lagi sekadar trofi, melainkan license to operate sekaligus sumber keunggulan strategis. Kegagalan 22% perusahaan memenuhi standar tahun ini menunjukkan bahwa tata kelola kini menuntut akuntabilitas yang jauh lebih substantif," ujar Ihsan.

Penilaian Indonesia Excellence GCG Awards 2026 dilakukan melalui desk research dan media monitoring berbasis data publik terhadap lebih dari sepuluh sektor industri.