28 Peserta Bersaing dalam Akademi Sahur Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ajang kompetisi pencarian bakat dalam menyampaikan dakwah yakni Akademi Sahur Indonesia (AKSI) 2026 kembali hadir di Indosiar selama Ramadan 1447 H kali ini.

Sebanyak 28 orang peserta yang telah terbagi ke dalam tujuh kloter yang tampil berkompetisi menyampaikan tausiyah terbaik di hadapan para juri yakni Fantastic Four yang terdiri dari Mamah Dedeh, Ustaz Subkhi Al Bughury, Ustaz Solmed, dan Ustaz Wijayanto sejak penayangan perdananya pada 19 Februari 2026.

Tidak hanya dapat menyaksikan tausiyah yang inspiratif dari para ustaz dan ustazah, pemirsa juga akan dihibur dengan keseruan dari Akbar Family yaitu Valen DA7, Mila DA7, April DA7, dan Arbil DA7 yang akan berinteraksi secara langsung dengan para D’Cendol (Aziz Gagap, Jirayut, Ate, dan Boah).

Pada Senin (23/2), Ilma (Wonogiri) dari Kloter Jabal Nur harus 'wassalam' dari Babak Top 28 setelah memperoleh nilai terendah yakni 350 poin, menyusul Ozan (Samarinda), Yahdina (Lombok), Tengku Rizky (Aceh), dan Dayat (Cimahi) yang telah wassalam dari kloter sebelumnya.

Sebelum memulai penampilan dari Kloter Jabal Nur, AKSI 2026 dibuka dengan grup Cendol yakni Jirayut, Ate, Boah, dan Aziz Gagap dengan kehadiran Tasya DA7, Zahra DA7, Mila DA7, dan Arbil DA7 menampilkan sketsa warga yang terkena bencana alam banjir.

Penampilan pertama dari Kloter Jabal Nur dibuka oleh Ilma (Wonogiri) yang membawakan tausiyah bertemakan 'Serakah Membuat Alam Marah'.

Dalam tausiyahnya, Ilma mengingatkan untuk tobat ekologis dengan cara konservasi lahan dan reboisasi untuk menghindari kerusakan bumi.

Penampilan pertama sekaligus pembuka Kloter Jabal Nur ini mendapat pujian dari Ustaz Subki karena Ilma tidak hanya menjelaskan tentang istilah dosa ekologis, tetapi juga ada solusi yang diberikan yaitu taubat ekologis.