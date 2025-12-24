Close Banner Apps JPNN.com
29 Tahun Nikah dengan Atalia, Ridwan Kamil: Saya Banyak Melakukan Kekhilafan dan Dosa

Rabu, 24 Desember 2025 – 09:09 WIB
Ridwan Kamil seusai menjalani pengambilan sampel DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf di tengah proses perceraian dari Atalia Praratya.

Permintaan maaf tersebut diungkapkan lewat pernyataan resmi melalui akun miliknya di Instagram.

"Dari hati saya yang terdalam, dengan ini saya menghaturkan permohonan maaf kepada semua pihak dan semua yang terdampak atas kegaduhan yang tidak seharusnya. Sekali lagi setulusnya saya mohon maaf," ungkap Ridwan Kamil, Selasa (23/12).

Mantan gubernur Jawa Barat itu mengaku dirinya kerap berbuat khilaf selama menikah dengan Atalia Praratya.

Atas itu, Ridwan Kamil mengucapkan permohonan maaf kepada anggota DPR tersebut. Dia meras istrinya berhak memutuskan untuk berpisah.

"Saya mengakui selama 29 tahun pernikahan, saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya Atalia, sehingga perpisahan ini adalah hak beliau untuk bahagia dalam hidupnya tanpa ada saya di dalamnya. Permohonan maaf untuk Ibu Atalia dan teriring doa terbaik dari saya," bebernya.

Pria yang karib disapa Kang Emil itu lantas memohon maaf kepada sang ibunda atas kesalahan yang dilakukan.

Selanjutnya, Ridwan Kamil juga meminta maaf kepada buah hati yang ikut terdampak masalah rumah tangganya.

Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf di tengah proses perceraian dari Atalia Praratya.

