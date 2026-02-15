2Madison Gallery Pamerkan 120 Karya Seni Rupa dari 49 Seniman

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Sebanyak 49 seniman yang tergabung dalam 6 grup kolektif berasal dari berbagai kota di Indonesia, mengikuti pameran karya seni rupa.

Adapun pameran karya seni rupa itu digelar oleh 2Madison Gallery Kemang, dalam rangka membangun ekosistem seni yang inklusif, suportif dan berkelanjutan.

Mengangkat tema It's Your Time, Brand development manager 2Madison group, Dewi Rachmawati mengatakan, pameran kolektif itu merupakan sebuah pernyataan, sekaligus ajakan untuk merefleksikan kembali makna kebersamaan di tengah realitas masyarakat Indonesia yang semakin terfragmentasi oleh perbedaan pandangan, prinsip, arus informasi serta maraknya hoak.

"Pameran kolektif ini dihadirkan sebagai ruang temu, dialog dan kesadaran bersama bahwa berbagai persoalan bangsa sejatinya bukan milik satu individu, kelompok atau wilayah semata mainkan tanggung jawab kolektif," ujar Dewi Rachmawati di 2Madison Gallery Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (14/2).

Dia menuturkan, pihaknya percaya bahwa pertumbuhan dunia seni tak dapat dicapai secara individual, melainkan melalui kolaborasi, dukungan, dan rasa memiliki yang tumbuh bersama.

"Dengan tema It's Your Time, para seniman mengajak publik untuk menyadari bahwa rasa memiliki dan kepedulian tidak seharusnya berhenti pada batas geografis maupun kepentingan personal," ucap Dewi .

Baca Juga: Karya 12 Seniman Terkenal Hadir dalam Pameran Seni Rupa Kempinski Bali

Dalam kesempatan yang sama, Brand Development Manager 2Madison Group, CH Ekka mengungkapkan 6 grup kolektif yang berpartisipasi dalam pameran, yakni Biro Tanpa Tanda Djasa (Tangerang), Blitzkrieg Club (Jakarta, Bandung), eSeR93 (Bandung), MSG Collective (Jakarta), NPC - Nostalgia Playful Collective (Jakarta) serta Sarang Tengah Art Collective (Surakarta, Bondowoso, Banyuwangi, Surabaya).

Adapun perwakilan grup para seniman meliputi Gani Gaber (MSG Collective), M. Imam Bawon (Sarang Tengah Art Collective), Sandy Rismantojo (eSeR93), Henry Thy Atelier (Blitzkrieg Club), Nadia Mahatmi (Biro Tanpa Tanda Djasa) serta Svaira Mada (NPC - Nostalgia Plasyful Collective).