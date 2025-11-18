3 Alasan Harus Menonton Drama Korea Heroes Next Door

jpnn.com, JAKARTA - Vidio kembali menghadirkan tayangan menarik untuk para pencinta K-drama lewat serial Heroes Next Door.

Dalam drama Korea terbaru Heroes Next Door, para mantan anggota pasukan khusus justru kembali beraksi di lingkungan rumah sendiri.

Namun alih-alih misi perang yang menegangkan, rombongan kini menghadapi masalah yang jauh lebih 'membumi' untuk menjaga ketentraman lingkungan.

Deretan bintang seperti Yoon Kye-Sang, Jin Seon-Kyu, Kim Ji-Hyun, Go Kyu-Pil, dan Lee Jung-Ha, beraksi dari sudut rumah biasa, mempertaruhkan insting lama demi melindungi keluarga dan tetangga.

Drama dengan genre action comedy itu berisikan 10 episode dan disutradarai oleh Jo Woong, yang sebelumnya menyutradarai Drama Special: One Summer Dream (2016), Drama Special: Buzzcut Love (2017), Justice (2019), Love All Play (2022), dan A Virtuous Business (2024).

Dalam drama Korea Heroes Next Door, lima tetangga yang tampak biasa-saja Choi Kang (Yoon Kye?Sang), Kwak Byeong-Nam (Jin Seon?Kyu), Jung Nam-Yeon (Kim Ji?hyun), Lee Yong-Hee (Go Kyu?Pil), dan Park Jung-Hwan (Lee Jung?Ha) memiliki masa lalu jauh dari kata normal.

Semua mantan pasukan khusus dengan kemampuan tempur dan insting militer yang masih tajam. Sekarang hidup santai sebagai penyelidik asuransi, pemilik toko alat tulis, pengusaha minimarket, instruktur bela diri, sampai mahasiswa teknik.

Meski sudah jadi warga sipil, naluri buat melindungi orang lain tetap otomatis aktif kapanpun dibutuhkan.