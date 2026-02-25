3 Alasan Istimewa Doa yang Dipanjatkan di Bulan Ramadan Lebih Mustajab

jpnn.com, JAKARTA - Mayoritas umat Islam berfokus pada ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Melalui ibadah puasa, salat, dan amalan lainnya, hubungan spiritual dengan Sang Pencipta dapat diperkuat, sehingga doa yang dipanjatkan menjadi lebih bermakna.

Dalam sebuah hadits, Nabi menjelaskan: "Doa adalah ibadah." (HR. Tirmidzi)

Usaha kita dalam berdoa, selain untuk mengharapkan pengabulan, juga merupakan bentuk ibadah.

Doa adalah bukti sekaligus pernyataan diri kita kepada Allah SWT. Doa yang dipanjatkan pada bulan Ramadan lebih mustajab karena beberapa alasan istimewa.

Pertama, bulan Ramadan adalah bulan suci yang penuh berkah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:

"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur."

Kedua, puasa yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa.