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JPNN.com - Nasional - Hukum

3 Anggota KKB Tewas Saat Kontak Tembak dengan Tim Gabungan di Dekai

Sabtu, 18 Juli 2026 – 14:25 WIB
3 Anggota KKB Tewas Saat Kontak Tembak dengan Tim Gabungan di Dekai - JPNN.COM
Tim gabungan amankan tiga pucuk senpi setelah kontak tembak dengan KKB di Dekai. (ANTARA/HO/Satgas Damai Cartenz)

jpnn.com - JAYAPURA - Kontak tembak terjadi antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari Kodap XVI Yahukimo Batalyon Yamue pimpinan DPO Ronal Heluka, dengan Tim Gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 bersama Polres Yahukimo dan Kompi 3 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua, Jumat (7/7).

Kaops Damai Cartenz Irjen Faizal Ramadhani mengatakan bahwa tiga anggota KKB tewas saat kontak tembak dengan tim gabungan di kawasan KM 4 Logpon, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, itu.

Dalam kontak tembak itu pula, tim gabungan juga mengamankan tiga pucuk senjata api.

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"Saat melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap KKB, terjadi kontak tembak hingga menewaskan tiga anggota KKB," kata Irjen Faizal Ramadhani, Sabtu (18/7).

Faizal menjelaskan bahwa dari hasil identifikasi terungkap bahwa ketiga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata yang tewas, yaitu Roni Lubis, Kumis Passae dan Orgenes Bayage yang merupakan bagian dari KKB Kodap XVI Yahukimo Batalyon Yamue.

"Ketiga jenazah telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dekai," ungkap Irjen Faizal.

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Operasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan dan informasi intelijen mengenai keberadaan kelompok bersenjata yang dipimpin DPO Ronal Heluka di wilayah Logpon, KM 4, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Dari hasil pendalaman terungkap KKB menggunakan sebuah rumah persinggahan di kawasan Logpon, KM 4, Distrik Dekai, sebagai lokasi aktivitas.

Tiga anggota KKB tewas saat kontak tembak dengan tim gabungan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Sumber ANTARA

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TAGS   KKB tewas  KKB  kontak tembak  tim gabungan  Satgas Damai Cartenz  Dekai  Papua Pegunungan 

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