JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

3 Arti Penting Kemenangan Persija dari Persita, Cek Klasemen

Jumat, 30 Januari 2026 – 17:50 WIB
3 Arti Penting Kemenangan Persija dari Persita, Cek Klasemen
Ilustrasi Persija Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - TANGERANG - Persija Jakarta meraih kemenangan penting pada pekan ke-19 Super League.

Bertandang ke kandang Persita Tangerang di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (30/11) sore WIB, Persija si Macan Kemayoran menang 2-0.

Dua gol tim tamu dicetak Gustavo Almeida pada menit ke-33 dan Maxwell di menit ke-50.

Baca Juga:

Sepanjang pertandingan, Persija mendapat perlawanan sengit tuan rumah, khususnya di babak kedua.

Kemenangan ini penting lantaran:

  • Persija mendapatkan tiga poin away di kandang tim papan atas (6 Besar), perolehan yang sangat mahal di saat persaingan Top 4 sangat ketat
  • Kemenangan ini diraih di saat bersamaan dengan adaptasi empat pemain baru mereka, termasuk Shayne Pattynama.
  • Tiga poin ini secara tak langsung memberikan tekanan buat Persib Bandung, Borneo FC, dan Malut United yang belum merumput di pekan ke-19

Dengan hasil dari Indomilk Arena, Persija setidaknya menjauhkan diri dari Malut United.

Di laga lain yang digelar bersamaan, Persik Kediri menang dari tamunya, Bali United, 3-2. (fs/jpnn)

Klasemen Super League
Klasemen Super League

Hasil pertandingan pekan ke-19 Super League: Persita vs Persija 0-2, Persik vs Bali Unted 3-2.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

