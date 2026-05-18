3 Bahan Alami Pelancar Haid yang Wajib Anda Coba

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK wanita mengalami haid atau menstruasi yang tidak teratur.

Hal ini bisa terjadi pengaruh penggunaan obat-obatan tertentu, terlalu banyak olahraga, hingga stres.

Beberapa kondisi ini bisa mengubah hormon estrogen dan progesteron sehingga jadwal menstruasi terpengaruh.

Berikut ini adalah beberapa pilihan pelancar haid alami yang bisa Anda coba, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe merupakan salah satu bahan alami yang sering digunakan dalam mengatasi berbagai penyakit, termasuk pelancar haid.

Untuk melancarkan siklus haid, jahe bisa dikonsumsi secara mentah atau diambil ekstraknya.

2. Kayu manis

Kayu manis merupakan tanaman herbal yang bisa membantu mengatur kadar insulin di dalam tubuh.

Kadar insulin yang tinggi juga memengaruhi kerja hormon menstruasi sehingga siklus menstruasi jadi tidak teratur.