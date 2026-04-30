3 Bahan Alami untuk Atasi Kulit Kusam

Kamis, 30 April 2026 – 08:57 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KULIT kusam bisa membuat wanita panik. Ada beberapa hal yang bisa membuat kulit Anda terlihat kusam.

Salah satunya ialah kurang istirahat dan jarang melakukan perawatan kulit pada wajah.

Selain itu, penyebabnya juga bisa karena kadar kolegen dalam kulit yang menurun hingga jarangnya membersihkan wajah secara teratur.

Selain rajin memakai skincare, kini Anda bisa menggunakan racikan bahan alami untuk mengatasi kulit kusam, salah satunya dengan masker buah-buahan.

Berikut ini penjelasannya

1. Kulit Jeruk

Kaya akan asam sitrat, vitamin C, dan antioksidan lainnya, kulit jeruk merupakan salah satu bahan alami yang membantu dalam mengurangi noda kulit dan menjaganya tampak lebih muda dan sehat dari dalam ke luar.

Vitamin C dan asam sitrat yang terkandung dalam kulit jeruk bisa membantu membersihkan dan mengeksfoliasi, serta mengencangkan kulit Anda secara efektif.

Caranya parut kulit jeruk dan keringkan di bawah sinar matahari. Buat campuran masker dengan menambahkan 2 sdt tepung gram dan 1 sendok teh. kulit jeruk kering dan 1 sdt. susu.