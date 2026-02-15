Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Bahan Alami untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik

Minggu, 15 Februari 2026 – 04:29 WIB
Daun Kelor. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI daya tahan tubuh yang baik bisa membuat Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Agar daya tahan tubuh tetap terjaga, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan.

Salah satunya ialah dengan mengonsumsi beberapa bahan alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kunyit

Kunyit merupakan salah satu bahan alami yang mampu menurunkan senyawa sitokin yang memicu peradangan pada tubuh.

Kurkumin bisa menghambat pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori yang menyebabkan penyakit saluran pencernaan gastritis.

Perlu kamu ketahui, gastritis akan memicu peradangan sehingga lapisan pelindung saluran pencernaan melemah.

Jika kondisi ini terjadi, saluran pencernaan rentan terkena infeksi bakteri jahat lainnya yang makin melemahkan sistem imun.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya ialah daun kelor.

