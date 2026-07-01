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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Bahan Alami untuk Mengatasi Ketiak Hitam

Rabu, 01 Juli 2026 – 08:45 WIB
3 Bahan Alami untuk Mengatasi Ketiak Hitam - JPNN.COM
Ketiak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KETIAK yang terlihat hitam bisa membuat rasa percaya diri menurun.

Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Anda bisa menggunakan beberapa bahan alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Jeruk nipis

Jeruk nipis merupakan salah satu bahan alami yang mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu mencerahkan kulit.

Cara pemakaiannya, belah jeruk nipis menjadi dua, lalu oleskan di bagian ketiak, tunggu hingga kering, kemudian bilas dengan air bersih.

2. Kunyit

Bahan alami ini biasa digunakan untuk mencerahkan dan memutihkan kulit wajah.

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Selain untuk wajah, kunyit juga bisa digunakan untuk ketiak. Cara pemakaiannya, campurkan kunyit yang sudah dihaluskan dengan 2 sendok air lemon, lalu oleskan di bagian ketiak, tunggu hingga kering, kemudian bilas dengan air bersih.

3. Mentimun

Salah satu bahan alami untuk mengatasi ketiak hitam ialah dengan menggunakan mentimun.

Ada beberapa bahan alami yang bisa membantu mengatasi ketiak hitam dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja kunyit.

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TAGS   bahan alami  ketiak hitam  kunyit  Jeruk Nipis 
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