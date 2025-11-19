Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Bahan Alami untuk Menumbuhkan Rambut dengan Cepat

Rabu, 19 November 2025 – 06:57 WIB
Ilustrasi telur. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - RAMBUT rontok yang terjadi setiap hari bisa meningkatkan risiko Anda mengalami kebotakan.

Hal ini disebabkan karena pengaruh hormon yang tidak seimbang hingga ketidakcocokan pada bahan produk sampo tertentu.

Untuk menumbuhkan kembali rambut di area yang botak memerlukan usaha tidak mudah.

Namun, tak perlu khawatir. Ada beberapa bahan alami yang bisa membantu mengatasi rambut rontok.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bawang

Bawang merupakan salah satu bahan alami yang mengandung belerang yang membantu dalam meningkatkan pertumbuhan rambut.

Selain itu bawang juga membantu meningkatkan sirkulasi darah yang mengarah ke pertumbuhan rambut.

Ambil 2-3 bawang dan campurkan untuk membentuk pasta kental.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu menumbuhkan rambut dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja telur.

