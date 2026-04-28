3 Bahan Alami untuk Meredakan Nyeri Sendi

Selasa, 28 April 2026 – 07:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MELAKUKAN aktivitas yang terlalu berat bisa meningkatkan risiko Anda terserang nyeri sendi.

Meskipun kebanyakan orang mengandalkan pil dan suntikan untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi Anda juga bisa memanfaatkan bahan alami untuk menyembuhkan rasa sakit dan mengurangi kekakuan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kunyit dan susu

Untuk meredakan nyeri sendi, campurkan satu sendok teh bubuk kunyit ke dalam segelas susu hangat.

Sifat antiinflamasi kunyit bisa membantu mengurangi nyeri sendi.

Selain itu, susu kaya akan kalsium, yang bila dikombinasikan dengan kunyit membantu mengurangi dan menyembuhkan peradangan dan nyeri.

2. Minyak jarak

Bahan alami lainnya untuk nyeri sendi adalah dengan mengoleskan minyak jarak hangat dengan 1 sdt kunyit pada sendi yang terkena dan menutupi sendi dengan kain.

Biarkan selama beberapa jam atau semalaman. Ini bisa membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan jika digunakan secara bertahap.