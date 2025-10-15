Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Bahan Alami untuk Redakan Asam Urat

Rabu, 15 Oktober 2025 – 08:54 WIB
Kunyit. Foto:atsirich

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.

Biasanya orang yang mengalami asam urat akan merasakan sakit dan nyeri pada persendiannya diiringi dengan tanda kemerahan serta bengkak pada bagian yang sakit.

Kondisi ini sering disebabkan karena kadar asam urat (uric acid) di dalam darah berlebihan jumlahnya.

Pada dasarnya, kadar asam urat yang normal tidak akan menyebabkan gejala apa pun pada tubuh Anda.

Namun jika kadarnya terlalu tinggi, ginjal tidak bisa mengolah asam urat tersebut.

Asam urat yang tidak bisa diproses ginjal akan mengubah menjadi kristal dan menumpuk di persendian.

Pada akhirnya, sendi jadi meradang dan menyebabkan rasa nyeri.

Ada beberapa bahan alami untuk mengobati asam urat, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengobati asam urat dan salah satunya ialah tentu saja jahe.

TAGS   asam urat  bahan alami  Brotowali  Jahe 
