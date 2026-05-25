3 Bahaya Makan Jahe Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

Senin, 25 Mei 2026 – 07:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Namun walau begitu, jahe jika dikonsumsi berlebih tidak bagus juga.

Untuk mendapatkan menfaatnya, jahe biasanya disajikan hangat-hangat menyembuhkan sakit kepala, flu dan sakit perut.

Namun jangan terlalu sering mengonsumsi rempah-rempah itu bisa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bisa terjadi pendarahan saat haid

Jahe memang memiliki sifat pengecer darah alami. Hal itu, sangat tidak baik dikonsumsi kaum hawa berlebih ketika saat datang bulan, bisa terjadi pendarahan.

Pendarahan itu terjadi karena adanya kandunhan asam salisilat yang memiliki sifat anti koagulasi pada jahe.

2. Hipoglikemia

Jahe terkenal untuk mengurangi kadar gula atau glukosa dalam tubuh.