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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Bahaya Makan Kangkung Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

Selasa, 23 Juni 2026 – 07:20 WIB
3 Bahaya Makan Kangkung Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda - JPNN.COM
Sayur Kangkung. Foto: Suherman/Malut Post/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi kangkung? Kangkung merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Meski sayuran ini sangat bermanfaat, tetapi kangkung memiliki dampak buruk bagi kesehatan.

Pasalnya, bila kangkung dikonsumsi berlebihan akan berdampak buruk bagi kesehatan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Alergi

Kangkung juga mengandung magnesiun yang cukup tinggi. Sehingga bisa memicu terjadinya alergi pada sebagian orang.

Kemunculan alergi ditandai dengan rasa gatal dan ruam merah di kulit dan kepala mengalami pusing.

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2. Asam urat

Kangkung ternyata memiliki kandungan purin yang cukup tinggi. Zat itu bisa memicu dan memperparah asam urat bagi yang sudah menderita.

Oleh sebab itu, sebaiknya tidak berlebihan dalam mengonsumsi kangkung.

Ada beberapa efek samping makan kangkung secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah asam urat.

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TAGS   kangkung  makan kangkung  alergi  mengantuk 
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