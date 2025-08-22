Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Bahaya Makan Terong Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

Jumat, 22 Agustus 2025 – 08:07 WIB
Terong. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TERONG merupakan salah satu jenis sayuran kesukaan banyak orang.

Terong biasanya diolah menjadi berbagai macam makanan seperti sayur asam, sayur lodeh, tumis terung, hingga lalapan.

Mengonsumsi terong memang memiliki segudang manfaat untuk kesehatan.

Namun, jika kamu mengonsumsinya secara berlebihan, dapat mengakibatkan masalah pada pencernaan kamu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Oksalat dan batu ginjal

Terong mengandung oksalat yang dipercaya bisa membentuk batu ginjal.

Terlalu berlebihan mengonsumsi terong bisa menyebabkan penyakit batu ginjal.

Selain itu juga bisa menyebabkan cedera ginjal akut hingga gagal ginjal.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi terong secara berlebihan untuk kesehatan tubuh dan bisa meningkatkan risiko serangan penyakit ini.

