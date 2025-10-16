Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Bahaya Mengonsumsi Daun Sirsak Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

Kamis, 16 Oktober 2025 – 08:45 WIB
Ilustrasi daun sirsak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirsak telah lama dikenal akan kemampuannya dalam mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Ramuan dan obat herbal daun sirsak banyak dijual di pasaran dalam berbagai kemasan dan harga yang variatif.

Di samping khasiatnya yang sangat melimpah untuk tubuh, Anda juga perlu mengetahui efek samping dari daun sirsak.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyebabkan diare

Konsumsi daun sirsak dengan cara apapun bisa menyebabkan penyakit diare.

Air rebusan sirsak bisa membuat tinja menjadi cair. Jangan mengonsumsi air sirsak jika Anda kekurangan cairan tubuh.

Minum air putih lebih banyak salah satunya. Apabila Anda masih lemas maka segeralah pergi ke rumah sakit atau klinik terdekat agar dehidrasi bisa cepat diatasi.

2. Meningkatkan jumlah keringat

Efek samping mengomsumsi daun sirsak secara berlebih bisa meningkatkan jumlah keringat.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi daun sirsak secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah menyebabkan mual.

