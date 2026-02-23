Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Bahaya Minum Air Jahe Berlebihan, Tidak Baik untuk Pencernaan Anda

Senin, 23 Februari 2026 – 07:32 WIB
Ilustrasi air jahe. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung segudang nutrisi.

Anda bisa mengolah jahe ke dalam berbagai jenis hidangan, seperti cake, biskuit, wedang jahe, jamu, dan lainnya.

Namun, di balik khasiatnya tersebut, ternyata jahe bisa membahayakan jika dikonsumsi terlalu berlebihan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bisa terjadi pendarahan saat haid

Jahe memang memiliki sifat pengecer darah alami. Maka dari itu, jahe sangat tidak baik dikonsumsi kaum hawa, apalagi di saat datang bulan, bisa terjadi pendarahan.

Pendarahan itu terjadi karena adanya kandungan asam salisilat yang memiliki sifat antikoagulasi pada jahe.

2. Hipoglikemia

Jahe terkenal untuk mengurangi kadar gula atau glukosa dalam tubuh.

Karena adanya kandungan senyawa aktif utama dari root gingerol, yang bisa meningkatkan penyerapan glukosa masuk ke sel otot tanpa harus insulin.

Ada beberapa efek samping minum air jahe secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan gangguan pencernaan.

