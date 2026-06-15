Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Bahaya Minum Air Lemon, Bakalan Sering Buang Air Kecil

Senin, 15 Juni 2026 – 05:42 WIB
3 Bahaya Minum Air Lemon, Bakalan Sering Buang Air Kecil - JPNN.COM
Ilustrasi air lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Memasukkan air lemon ke dalam rutinitas harian Anda adalah cara sederhana tetapi efektif untuk meningkatkan kesehatan kamu secara keseluruhan.

Minum air lemon sering dikaitkan dengan penurunan berat badan.

Baca Juga:

Namun, air lemon menawarkan berbagai manfaat kesehatan karena profil nutrisinya.

Air lemon merupakan sumber vitamin C yang baik, yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan kulit.

Air lemon juga bisa merangsang produksi empedu di hati, yang membantu proses pencernaan.

Baca Juga:

Air lemon bisa membantu meringankan gejala gangguan pencernaan dan kembung.

Selain itu, air lemon bisa membuat minum air sesuai jumlah yang disarankan setiap hari menjadi lebih menyenangkan, sehingga berkontribusi pada hidrasi yang lebih baik.

Ada beberapa efek samping minum air lemon secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja sering buang air kecil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   air lemon  minum air lemon  sering buang air kecil  refluks asam 
BERITA AIR LEMON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp